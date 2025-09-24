Ateliers séniors au volant séance 3 Auto-école Saint-Just-Malmont

Ateliers séniors au volant séance 3

Auto-école 22 place Moulin Prugnat Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : Samedi 2025-09-24

fin : 2025-09-30

2025-09-24

Continuer à conduire permet de lutter contre l’isolement.

Auto-école 22 place Moulin Prugnat Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36

English :

Continuing to drive helps combat isolation.

German :

Weiterfahren wirkt der Isolation entgegen.

Italiano :

Continuare a guidare aiuta a combattere l’isolamento.

Espanol :

Seguir conduciendo ayuda a combatir el aislamiento.

