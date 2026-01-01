Ateliers seniors s’amuser avec le numérique Médiathèque Moyon Villages
Ateliers seniors s’amuser avec le numérique
Médiathèque 100 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-04-08 15:30:00
2026-01-28
7 ateliers gratuits, animés par des jeunes, ouverts dès 60 ans pour s’amuser autour du numérique e-bowling, jeux sur tablettes et réalité virtuelle, dans une ambiance conviviale. Aucune connaissance préalable.
28 janvier, 11 février à 14h, 18 février, 25 mars, 8 avril à 14h à la Médiathèque, 26 février et 12 mars à 14h45 à la marpa.
Inscription au 02 33 57 16 81. .
Médiathèque 100 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 epnmoyon@gmail.com
