Ateliers séniors se promener en toute sécurité – Saint-Just-Malmont, 26 mai 2025 07:00, Saint-Just-Malmont.

Haute-Loire

Ateliers séniors se promener en toute sécurité Espace de vie sociale Pierre Royon Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-26

fin : 2025-05-26

Date(s) :

2025-05-26

2025-06-02

2025-06-10

2025-06-16

2025-06-23

2025-06-30

Plusieurs séances pour permettre aux séniors de se promener en toute sécurité.

.

Espace de vie sociale Pierre Royon

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36

English :

Several sessions to enable senior citizens to walk in complete safety.

German :

Mehrere Sitzungen, um Senioren einen sicheren Spaziergang zu ermöglichen.

Italiano :

Diverse sessioni per consentire agli anziani di fare una passeggiata in tutta sicurezza.

Espanol :

Varias sesiones para que las personas mayores puedan pasear con total seguridad.

L’événement Ateliers séniors se promener en toute sécurité Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Loire Semène