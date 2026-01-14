Ateliers sensoriels et relationnels Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Ateliers sensoriels et relationnels

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Ouvrez tous vos sens et partagez un moment de détente avec votre enfant !

Séances de 15mn 4 horaires au choix –

Horaires des séances 10h30 10h55 11h 20 11h45

Pour les enfants de moins de 5 ans, accompagnés d’un adulte.

Les ateliers sensoriels et relationnels de type snoezelen permettent une stimulation multisensorielle accompagnée et contrôlée, visant à éveiller, canaliser ou entretenir la sensorialité de la personne stimulée, dans une ambiance sécurisante.

Séances animées par Catherine du Relais Petite Enfance de Beuzeville et Sophie du Relais Petite enfance d’Honfleur.

Gratuit Nombre de place limité, réservation indispensable .

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers sensoriels et relationnels

L’événement Ateliers sensoriels et relationnels Beuzeville a été mis à jour le 2026-01-14 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville