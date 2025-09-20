Ateliers Signes avec bébé – Paris 10 Un air de famille Paris

Ateliers Signes avec bébé – Paris 10 Un air de famille Paris samedi 20 septembre 2025.

DES Signes avec Bébé!

ou Communication gestuelle & ÉVEIL CORPOREL

Tout le monde le sait, les tout-petits doivent attendre plus ou moins deux ans avant de pouvoir parler.

Dommage, car ils sentent et comprennent tout! Alors, comment communiquer?

Grâce à de petits signes empruntés à la Langue des signes française, un nouveau langage simple et ludique vous permettra de mieux comprendre les envies, les besoins et les émotions de votre bébé.

Ces petits gestes – très faciles à reproduire – accompagnés de la parole grâce à des comptines gestuelles, des jeux de doigts… se partageront lors d’un atelier familial bienveillant.

Papas et frères et sœurs bienvenus!

Atelier bienveillant familial (Parents/Bébé 0-3 ans) Signes avec Bébé:

UN AIR DE FAMILLE

26 RUE DU CHÂTEAU-LANDON, 75010

Samedi 10h30-11h30

20 septembre

15 novembre

10 janvier

14 mars

11 avril

>> L’Atelier Découverte vous initiera de façon ludique aux 20 premiers signes du quotidien de votre Bébé. Une affiche-mémo sera offerte à l’issue de l’atelier.

>> Les Ateliers Comptines gestuelles sont uniquement destinés aux familles ayant déjà participé à un Atelier Découverte et qui souhaitent enrichir leur vocabulaire en signes et leur répertoire de comptines, balades gestuelles…

Inscriptions: 06 12 96 65 98 ou contact@compagniemaya.com

Places limitées: 8 familles maximum.

Papas et frères et sœurs bienvenus!

Adresses, tarifs et réservations sur: https://compagniemaya.com/signes-avec-bebe/ ou www.compagniemaya.com

contact@compagniemaya.com ou 06 12 96 65 98

www.compagniemaya.com

www.facebook.com/compagniemaya75011

Ateliers en famille ludiques et bienveillants Signes avec Bébé (0-3 ans): Communication gestuelle & Éveil corporel, Parentalité positive



Inscription à la séance



2025-2026



www.compagniemaya.com



Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com

Le samedi 20 septembre 2025

de 10h30 à 11h30

payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)

+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl. Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T13:30:00+02:00

fin : 2025-09-20T14:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T10:30:00+02:00_2025-09-20T11:30:00+02:00

Un air de famille 26 RUE DU CHÂTEAU-LANDON 75010 Paris

http://www.compagniemaya.com +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011/?fref=ts https://www.facebook.com/compagniemaya75011/?fref=ts