Ateliers Signes avec bébé – Paris 10 Un air de famille Paris
DES Signes avec Bébé!
ou Communication gestuelle & ÉVEIL CORPOREL
Tout le monde le sait, les tout-petits doivent attendre plus ou moins deux ans avant de pouvoir parler.
Dommage, car ils sentent et comprennent tout! Alors, comment communiquer?
Grâce à de petits signes empruntés à la Langue des signes française, un nouveau langage simple et ludique vous permettra de mieux comprendre les envies, les besoins et les émotions de votre bébé.
Ces petits gestes – très faciles à reproduire – accompagnés de la parole grâce à des comptines gestuelles, des jeux de doigts… se partageront lors d’un atelier familial bienveillant.
Atelier bienveillant familial (Parents/Bébé 0-3 ans) Signes avec Bébé:
UN AIR DE FAMILLE
26 RUE DU CHÂTEAU-LANDON, 75010
Samedi 10h30-11h30
20 septembre
15 novembre
10 janvier
14 mars
11 avril
>> L’Atelier Découverte vous initiera de façon ludique aux 20 premiers signes du quotidien de votre Bébé. Une affiche-mémo sera offerte à l’issue de l’atelier.
>> Les Ateliers Comptines gestuelles sont uniquement destinés aux familles ayant déjà participé à un Atelier Découverte et qui souhaitent enrichir leur vocabulaire en signes et leur répertoire de comptines, balades gestuelles…
Inscriptions: 06 12 96 65 98 ou contact@compagniemaya.com
Places limitées: 8 familles maximum.
Adresses, tarifs et réservations sur: https://compagniemaya.com/signes-avec-bebe/ ou www.compagniemaya.com
Ateliers en famille ludiques et bienveillants Signes avec Bébé (0-3 ans): Communication gestuelle & Éveil corporel, Parentalité positive
2025-2026
Le samedi 14 mars 2026
de 10h30 à 11h30
payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)
+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl. Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Un air de famille 26 RUE DU CHÂTEAU-LANDON 75010 Paris
