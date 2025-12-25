Apprendre à « signer » avec son bébé en joignant le geste à la parole. La communication gestuelle dont le bébé va s’emparer très tôt pour s’exprimer à son tour. A démarrer dès les premiers mois.

Samedi 16h30-17h30

27 septembre

22 novembre

13 décembre

17 janvier

21 mars

30 mai

ATELIER 77

77 RUE DE CHARONNE, 75011

Des ateliers dès la naissance !

Les bébés commencent à faire leurs premiers gestes (coucou, bravo…) dès le plus jeune âge. En développant cette gestuelle naturelle, les bébés pourront s’exprimer plus tôt, réduire leurs frustrations, pleurs et colères. Grâce à de petits signes empruntés à la Langue des signes française, ce langage simple et ludique vous permettra de mieux comprendre les envies, les besoins et les émotions de votre bébé, de stimuler son système d’apprentissage et d’accompagner l’émergence de la parole. Ces petits gestes – très faciles à reproduire – accompagnés de la parole grâce à des comptines, des jeux de doigts… se partageront lors d’un atelier familial bienveillant.

>> L’Atelier Découverte vous initiera de façon ludique aux 20 premiers signes du quotidien de votre Bébé. Une affiche-mémo sera offerte à l’issue de l’atelier.

>> Les Ateliers Comptines gestuelles sont uniquement destinés aux familles ayant déjà participé à un Atelier Découverte et qui souhaitent enrichir leur vocabulaire en signes et leur répertoire de comptines, ballades gestuelles…

Les frères, sœurs et grands-parents sont aussi les bienvenus !

Les ateliers « Signes avec bébé » propose aux parents et aux enfants, de 0 à 3 ans, de découvrir la langue des signes à l’Atelier 77 (Paris 11e).

Le samedi 17 janvier 2026

de 16h30 à 17h30

payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)

+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl.



Atelier VISIO: 25 € la connexion Public tout-petits et adultes. Jusqu’à 3 ans.

Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011 75011 Paris

https://compagniemaya.com/signes-avec-bebe/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011 https://www.facebook.com/compagniemaya75011



