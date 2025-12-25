Inscription à la séance 2024-2025 : www.compagniemaya.com

Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com

Apprendre à « signer » avec son bébé en joignant le geste à la parole. La communication gestuelle dont le bébé va s’emparer très tôt pour s’exprimer à son tour. A démarrer dès les premiers mois.

Dimanche – Hasard Ludique

14 septembre: 11h-12h – Signes avec bébé Découverte

12 octobre: 10h-11h – Contes, comptines signées & instruments

12 octobre: 11h-12h – Signes avec bébé Découverte

30 novembre : 10h-11h – Contes, comptines signées & instruments

30 novembre: 11h-12h – Signes avec bébé Découverte

25 janvier: 11h-12h – Signes avec bébé Découverte

15 février: 10h-11h – Contes, comptines signées & instruments

15 février: 11h-12h – Signes avec bébé Découverte

29 mars: 11h-12h – Signes avec bébé Découverte

12 avril: 10h-11h – Contes, comptines signées & instruments

12 avril: 11h-12h – Signes avec bébé Découverte

31 mai: 11h-12h – Signes avec bébé Découverte

28 juin: 11h-12h – Signes avec bébé Découverte

Ateliers ludiques et bienveillants Signes avec Bébé 0-3 ans- Dès la naissance !

Le dimanche 25 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)

+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl.



Atelier VISIO: 25 € la connexion Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Le Hasard Ludique 128 AV. DE SAINT-OUEN, 75018 75018 Paris

https://compagniemaya.com/signes-avec-bebe/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011 https://www.facebook.com/compagniemaya75011



