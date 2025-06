Ateliers soin du sol Permaformance Chapiteau de la Fontaine aux Images Clichy-sous-Bois

Ateliers soin du sol Permaformance 22 et 23 juillet Chapiteau de la Fontaine aux Images Seine-Saint-Denis

Début : 2025-07-22T10:00:00 – 2025-07-22T13:00:00

Fin : 2025-07-23T16:00:00 – 2025-07-23T19:00:00

Mardi 22 et mercredi 23 juillet

Permaformance

Chaque atelier fonctionne comme une partition ouverte, où s’entrelacent gestes agricoles, pratiques rituelles et imaginaires réparateurs. Il ne s’agit pas de représenter le vivant, mais de le co-performer : composer avec ses temporalités, ses résistances, ses altérités.

Ces ateliers sont ouverts à tous, aucune connaissance n’est nécessaire

Mardi 22 juillet de 10h à 13h

Atelier Fabrication de papier en bouse de vache

Nous découvrirons d’abord la bouse de vache et ses histoires, puis nous mettrons les mains à la bouse pour la transformer en feuilles de papier selon une technique artisanale.

Mardi 22 juillet de 16h à 19h

Atelier Squatter le béton avec des graines

Ensemble, nous partirons à la recherche de coins de terre oubliés du quartier. Entre les interstices du béton, nous viendrons semer des graines et redonner de l’espace au végétal.

Mercredi 23 juillet de 10h à 13h

Atelier Nous sommes des mauvaises herbes

Identification des dites mauvaises herbes, comprendre d’où elles viennent, le récit de ce qu’elles sont, comment elles interagissent entre elles et ce qu’elles nous racontent.

Mercredi 23 juillet de 16h à 19h

Atelier Supports revendicatifs en bouse de vache

À l’aide de la technique Tataki Zomé, nous imprimerons différents récits sur les feuilles en bouse de vache.

Réservations : mailto:com@fontaineauximages.fr

Cet événement est porté par La fontaine aux images

Chapiteau de la Fontaine aux Images 2 avenue de Sévigné 93390 Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France

