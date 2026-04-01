Le Mesnil-Thomas

Ateliers soins des poules

8 Les Épineraises Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

La Pondation de Félicie et Perch’Com vous propose de participer à un atelier soins des poules. Venez découvrir la vie des poules. Atelier de 7 ans à 77 ans. Le goûter sera inclus.

La Pondation de Félicie et Perch’Com vous proposent de participer à un atelier soins des poules. Venez découvrir la vie des poules: les nourrir, entretenir un poulailler et même les soigner . Atelier de 7 ans à 77 ans. Le goûter sera inclus. 10 .

8 Les Épineraises Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 07 53 44 58

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English :

La Pondation de Félicie and Perch’Com invite you to take part in a hen care workshop. Come and discover the life of chickens. Ages 7 to 77. Snack included.

L’événement Ateliers soins des poules Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2026-04-14 par OTs DU PERCHE