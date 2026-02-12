Ateliers solidaires de Pâques Neuville-aux-Bois
Ateliers solidaires de Pâques Neuville-aux-Bois dimanche 22 mars 2026.
Ateliers solidaires de Pâques
4 rue de l’Ardoisière Neuville-aux-Bois Loiret
Tarif : – –
Date : 2026-03-22 à 2026-03-29
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29
Vivez Pâques avec vos enfants !Familles
Ateliers solidaires de Pâques à la chocolaterie Alex Olivier
Les petits chocolatiers réalisent eux-mêmes leur moulage en chocolat. Pour chaque création 2€ seront reversés à l’association Mécénat chirurgie cardiaque pour permettre à des enfants de pays défavorisés et atteints de malformation cardiaque d’être opérés en France. Un moment gourmand et solidaire .
4 rue de l’Ardoisière Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 75 54 00 info@alexolivier.fr
English :
Live Easter with your children!
