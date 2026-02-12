Ateliers solidaires de Pâques

4 rue de l’Ardoisière Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29

Vivez Pâques avec vos enfants !Familles

Ateliers solidaires de Pâques à la chocolaterie Alex Olivier

Les petits chocolatiers réalisent eux-mêmes leur moulage en chocolat. Pour chaque création 2€ seront reversés à l’association Mécénat chirurgie cardiaque pour permettre à des enfants de pays défavorisés et atteints de malformation cardiaque d’être opérés en France. Un moment gourmand et solidaire .

4 rue de l’Ardoisière Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 75 54 00 info@alexolivier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Live Easter with your children!

L’événement Ateliers solidaires de Pâques Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-10 par ADRT45