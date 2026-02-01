Ateliers Sophrologie 5 séances pour souffler Salle Jeanne d’Arc Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Ateliers Sophrologie 5 séances pour souffler

Salle Jeanne d’Arc Rue de Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 19:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Sophrologie à Scey-sur-Saône 5 séances pour souffler.

Besoin de déconnecter ? Dès le 27 février, participez à un cycle collectif pour gérer votre stress.

Au programme

Respiration et détente musculaire pour libérer les tensions.

Visualisation positive pour renforcer votre confiance.

Astuces pour apaiser le mental et mieux dormir.

Un moment de calme accessible à tous pour retrouver l’équilibre.

Sur inscription, places limitées

Le programme de vos séances

27 février Évacuer les tensions. Se libérer du poids du quotidien et dénouer les blocages physiques.

6 mars Installer le calme. Créer une bulle de sérénité intérieure durable.

13 mars Se remplir de positif. Activer vos ressources et booster votre énergie.

20 mars Gérer les émotions. Apprendre à apprivoiser le stress sereinement.

27 mars Harmonie globale. Unifier le corps et l’esprit pour un équilibre à long terme. .

Salle Jeanne d’Arc Rue de Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 58 40 32 saravalette.sophro@gmail.com

