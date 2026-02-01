Ateliers Sophrologie-Art-thérapie Chalet Saint-Pierre-Langers

Ateliers Sophrologie-Art-thérapie

Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Lors de cet atelier votre enfant pourra apprendre différentes techniques de Sophrologie et d’Art Thérapie afin d’être plus apaisé et serein avec ses émotions. .

Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com

