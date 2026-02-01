Ateliers Sophrologie-Art-thérapie Chalet Saint-Pierre-Langers
Ateliers Sophrologie-Art-thérapie Chalet Saint-Pierre-Langers vendredi 27 février 2026.
Ateliers Sophrologie-Art-thérapie
Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 10:30:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Lors de cet atelier votre enfant pourra apprendre différentes techniques de Sophrologie et d’Art Thérapie afin d’être plus apaisé et serein avec ses émotions. .
Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers Sophrologie-Art-thérapie
L’événement Ateliers Sophrologie-Art-thérapie Saint-Pierre-Langers a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Granville Terre et Mer