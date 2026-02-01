Ateliers Sophrologie

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 10:00:00

fin : 2026-02-03 11:00:00

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-17

La sophrologie vous intéresse ? Christine Potier, sophrologue, sera présente pour échanger avec vous sur son activité ! Atelier Souffle Vital

Atelier pour adultes.

Réservation obligatoire. .

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32 mediatheque@bailleau-le-pin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Interested in sophrology? Sophrologist Christine Potier will be on hand to talk to you about her work! Souffle Vital workshop

L’événement Ateliers Sophrologie Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE