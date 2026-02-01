Ateliers Sophrologie Bailleau-le-Pin
Ateliers Sophrologie Bailleau-le-Pin mardi 3 février 2026.
Ateliers Sophrologie
4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir
Début : 2026-02-03 10:00:00
fin : 2026-02-03 11:00:00
2026-02-03 2026-02-17
La sophrologie vous intéresse ? Christine Potier, sophrologue, sera présente pour échanger avec vous sur son activité ! Atelier Souffle Vital
Atelier pour adultes.
Réservation obligatoire. .
4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32 mediatheque@bailleau-le-pin.fr
Interested in sophrology? Sophrologist Christine Potier will be on hand to talk to you about her work! Souffle Vital workshop
