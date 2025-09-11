Ateliers Sophrologie en groupe Salle des Associations Outines Outines

Salle des Associations Outines 4 Place de l’Église Outines Marne

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-09-11 18:15:00

fin : 2025-11-06 19:15:00

2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27

Un instant pour soi, pour se détendre grâce à des techniques de respiration et de relaxation, accompagné par une professionnelle. Les Jeudi sauf vacances scolaires. Salle des associations Outines et Forfait de 10 Séances disponible pour 70€ avec une adhésion familles rurales obligatoire. .

Salle des Associations Outines 4 Place de l’Église Outines 51290 Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39

English : Ateliers Sophrologie en groupe

A moment for yourself, to relax using breathing and relaxation techniques, accompanied by a professional. Thursdays except school vacations.

German :

Ein Moment für sich selbst, um sich mithilfe von Atem- und Entspannungstechniken zu erholen, begleitet von einer Fachkraft. Donnerstags außer in den Schulferien.

Italiano :

Un momento per sé, per rilassarsi utilizzando tecniche di respirazione e di rilassamento, accompagnati da un professionista. Giovedì, escluse le vacanze scolastiche.

Espanol :

Un momento para uno mismo, para relajarse utilizando técnicas de respiración y relajación, acompañado por un profesional. Jueves excepto vacaciones escolares.

