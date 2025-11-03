Ateliers sophrologie le Cadran Rennes
Ateliers sophrologie le Cadran Rennes 3 novembre 2025 – 1 juin 2026, les lundis Ille-et-Vilaine
sur inscription (places limitées) et adhésion association 3 regards
Rejoignez l’atelier de Françoise Rossignol : Sophrologue : pour apaiser votre esprit et revitaliser votre corps
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-03T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-06-01T19:00:00.000+02:00
animation@hotmail.fr
le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine