Ateliers Sophrologie Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
Ateliers Sophrologie Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande jeudi 2 avril 2026.
Ateliers Sophrologie
Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-04-02
Le Centre Socioculturel propose deux séances de sophrologie pour les adultes tous les jeudis
– de 17h45 à 18h45
– de 19h à 20h
Un moment de détente et de bien-être pour toutes et tous. .
Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 centre-socioculturel@cscfoyen.fr
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English : Ateliers Sophrologie
L’événement Ateliers Sophrologie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays Foyen
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