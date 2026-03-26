Ateliers Sophrologie Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Ateliers Sophrologie

Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-04-02

Le Centre Socioculturel propose deux séances de sophrologie pour les adultes tous les jeudis

– de 17h45 à 18h45

– de 19h à 20h

Un moment de détente et de bien-être pour toutes et tous. .

Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 centre-socioculturel@cscfoyen.fr

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English : Ateliers Sophrologie

L’événement Ateliers Sophrologie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays Foyen