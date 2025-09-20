Ateliers sous roc et commando : Charlemont vous ouvre ses portes Fort de Charlemont Givet

Ateliers sous roc et commando : Charlemont vous ouvre ses portes 20 et 21 septembre Fort de Charlemont Ardennes

Billet unique à 7 € comprenant toutes les visites. Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Avec un billet unique à l’occasion de ces journées, accédez à la pointe Est de Charlemont et participez à deux visites guidées :

– Visite des ateliers sous roc avec Les Sentinelles de Charlemont

– Visite commando depuis la Butte VEC avec l’ADACEC.

Fort de Charlemont 1 sous Charlemont, 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est 03 24 56 96 87 https://www.charlemont.fr https://www.facebook.com/charlemont.givet;https://www.instagram.com/charlemont_givet Charles Quint fait l’acquisition, par l’intermédiaire de sa sœur, de la seigneurie d’Agimont le 6 avril 1555, et lance la construction d’une nouvelle place forte, apte à protéger le secteur, sur la rive gauche de la Meuse. Charles Quint donne d’ailleurs son nom à cette forteresse : Charlemont, le Mont de Charles.

C’est avec le traité de Nimègue en 1678 que la place forte Charlemont-Givet devient française. Elle est remise au roi de France Louis XIV en 1680, puis rapidement inspectée et améliorée par Vauban.

En 1962, l’État se réapproprie le site. Le 1er janvier 1963, le général Massu, commandant de la 6ᵉ Région militaire, y installe le premier Centre d’entraînement commando de France, le C.E.C. de Givet, dont la devise est : « Croire et vaincre ». L’histoire militaire de Charlemont s’achève en novembre 2009 avec la fermeture du centre, dans le cadre de la restructuration des services de la Défense.

Aujourd’hui, le fort dévoile son histoire et ses secrets à travers des activités ludiques et sportives.

