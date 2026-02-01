Ateliers spéciaux Amigurumi et broderie Salle de la cour de la Mairie Saint-Michel-sur-Savasse
Salle de la cour de la Mairie 465 rue de la Patache Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Laeti Créations vous propose des ateliers spéciaux pour les vacances ! Venez vous essayer à l’Amigurumi ou à la broderie, venez nombreux !
Salle de la cour de la Mairie 465 rue de la Patache Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 33 44 58 laeticreations@yahoo.com
English :
Laeti Créations is offering special vacation workshops! Come and try your hand at Amigurumi or embroidery!
