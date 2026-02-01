Ateliers spéciaux Amigurumi et broderie Salle de la cour de la Mairie Saint-Michel-sur-Savasse

Ateliers spéciaux Amigurumi et broderie

Salle de la cour de la Mairie 465 rue de la Patache Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-02-15 2026-04-12

Laeti Créations vous propose des ateliers spéciaux pour les vacances ! Venez vous essayer à l’Amigurumi ou à la broderie, venez nombreux !

Salle de la cour de la Mairie 465 rue de la Patache Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 33 44 58 laeticreations@yahoo.com

English :

Laeti Créations is offering special vacation workshops! Come and try your hand at Amigurumi or embroidery!

L’événement Ateliers spéciaux Amigurumi et broderie Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2025-12-24 par Valence Romans Tourisme