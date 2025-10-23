Ateliers Spéciaux Ashtanga Yoga Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Ateliers Spéciaux Ashtanga Yoga Complexe Sportif Daniel Praud Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 18:15 – 20:00

Gratuit : non Pass Atelier : 15€ Adultes

Le Jamet Sporting Club propose un cycle d’ateliers thématiques d’Ashtanga Yoga pour la saison 2025/2026, animés par notre intervenante partenaire Ambre DUFAY-LEONARD (CrumpetYogi). Ces sessions plus longues sont conçues pour permettre aux pratiquants de tous niveaux d’explorer et d’approfondir les subtilités de cette discipline dynamique, avec un accent mis sur la technique et l’alignement. Public : adultes

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0787645431 https://dub.sh/ateliers-yoga