42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Durant les vacances scolaires d’hiver 2026, le Café La Belle Poule propose deux ateliers en duo parent/enfant.

– Un atelier couture Repars avec ta trousse le 18 février, de 14h à 17h. 8euros le duo ou 5euros en solo.

– Un atelier tissage Repars avec ton bracelet le 25 février, de 15h à 17h. 2euros le duo ou 1euro en solo.

A partir de 8 ans, matériel fourni.

Ateliers sur inscription jusqu’à 3 jours avant la date. Dans la limite des places disponibles. .

English : Special school holiday workshops at Café Associatif la Belle Poule

During the 2026 winter school holidays, Café La Belle Poule is offering two parent/child workshops.

