Ateliers spéciaux vacances scolaires au Café Associatif la Belle Poule Amboise
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Début : Mercredi 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-18 2026-02-25
Durant les vacances scolaires d’hiver 2026, le Café La Belle Poule propose deux ateliers en duo parent/enfant.
– Un atelier couture Repars avec ta trousse le 18 février, de 14h à 17h. 8euros le duo ou 5euros en solo.
– Un atelier tissage Repars avec ton bracelet le 25 février, de 15h à 17h. 2euros le duo ou 1euro en solo.
A partir de 8 ans, matériel fourni.
Ateliers sur inscription jusqu’à 3 jours avant la date. Dans la limite des places disponibles. .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org
English : Special school holiday workshops at Café Associatif la Belle Poule
During the 2026 winter school holidays, Café La Belle Poule is offering two parent/child workshops.
