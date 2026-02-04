Ateliers/spectacles Sors tes parents Même en hiver

Douelle Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Quoi de mieux que de commencer l'année par une p'tite virée circassienne en famille ? Des ateliers des présentations artistiques, des rires et un peu de sueur pour pimenter la fin des vacances de février, ça vous tente ! (parce qu'on les attends déjà avec hâte !) Vous connaissez déjà la formule printanière au chapiteau ?

Là c'est la version hivernale (wouah, comme les gros festivals !) et pour cela on se rapproche de vous et nous proposons sur les lieux de nos ateliers hebdomadaires ce petit programme !

Quoi de mieux que de commencer l'année par une p'tite virée circassienne en famille ? Des ateliers des présentations artistiques, des rires et un peu de sueur pour pimenter la fin des vacances de février, ça vous tente ! (parce qu'on les attends déjà avec hâte !) Vous connaissez déjà la formule printanière au chapiteau ?

Là c'est la version hivernale (wouah, comme les gros festivals !) et pour cela on se rapproche de vous et nous proposons sur les lieux de nos ateliers hebdomadaires ce petit programme !

.

Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 88 01 92 40 lescasducyrque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What better way to start the year than with a little circus fun for the whole family? Workshops artistic presentations, laughter and a bit of sweat to spice up the end of the February vacations, that tempts you! (because we’re already looking forward to them!) You’re already familiar with the springtime big top formula?

This is the winter version (wow, just like the big festivals!) and for that we’re getting closer to you and offering this little program at the locations of our weekly workshops!

See you soon!

L’événement Ateliers/spectacles Sors tes parents Même en hiver Douelle a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cahors Vallée du Lot