Ateliers | Stage des Savants Fous sur la biodiversité Nogent-sur-Oise

Ateliers | Stage des Savants Fous sur la biodiversité

33B Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise Oise

Venez découvrir les secrets de la faune et de la flore, vous initier aux enjeux de la biodiversité pour une aventure extraordinaire dans le monde des végétaux et des animaux. Les Petites et les grosses bébêtes, les arbres et les fleurs n’auront plus de secrets pour les enfants !

Mardi 15 au vendredi 18 juillet (inscription obligatoire pour l’intégralité du stage)

14h 15h30

12 places à partir de 6 ans

20 euros par personne

Renseignements et inscriptions au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt « République » 20 .

