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Ateliers, stages de loisirs – Atelier du patrimoine Médiathèque Haut-du-Lièvre Nancy

jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque Haut-du-Lièvre · Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Haut-du-Lièvre
Adresse
325 avenue Pinchard
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Ateliers, stages de loisirs – Atelier du patrimoine

Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Pinchard Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Construis un paysage d’automne miniature à partir d’images des collections patrimoniales.Pour les 7-10 ans.Enfants
0  .

Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Pinchard Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Create a miniature fall landscape using images from heritage collections. For ages 7–10.

L’événement Ateliers, stages de loisirs – Atelier du patrimoine Nancy a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION NANCY

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