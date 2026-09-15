Ateliers, stages de loisirs – Atelier du patrimoine Médiathèque Haut-du-Lièvre Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs – Atelier du patrimoine

Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Pinchard Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-29 15:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Construis un paysage d’automne miniature à partir d’images des collections patrimoniales.Pour les 7-10 ans.Enfants

0 .

Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Pinchard Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Create a miniature fall landscape using images from heritage collections. For ages 7–10.

L’événement Ateliers, stages de loisirs – Atelier du patrimoine Nancy a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION NANCY