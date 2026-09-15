Ateliers, stages de loisirs – Atelier du patrimoine Médiathèque Haut-du-Lièvre Nancy
jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque Haut-du-Lièvre · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs – Atelier du patrimoine
Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Pinchard Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Construis un paysage d’automne miniature à partir d’images des collections patrimoniales.Pour les 7-10 ans.Enfants
0 .
Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Pinchard Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Create a miniature fall landscape using images from heritage collections. For ages 7–10.
L’événement Ateliers, stages de loisirs – Atelier du patrimoine Nancy a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION NANCY
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