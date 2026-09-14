Ateliers, stages de loisirs – Même pas peur ! Médiathèque Manufacture Nancy
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs – Même pas peur !
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-10-31 17:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Halloween s’invite à la médiathèque. Sorcières, fantômes, monstres farceurs et créatures extraordinaires sont invités à envahir la médiathèque le temps d’un après-midi ensorcelé. Viens costumés profiter d’ateliers maquillage, jeux, parcours sonore… bonbons et sorts…Enfants
0 .
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Halloween is coming to the media library. Witches, ghosts, mischievous monsters, and extraordinary creatures are invited to take over the media center for a spellbinding afternoon. Come in costume to enjoy face-painting workshops, games, a sound trail… candy and spells…
L’événement Ateliers, stages de loisirs – Même pas peur ! Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Persepolis, Cameo Saint Sébastien, Nancy 14 septembre 2026
- BBC Comedy Club 137 BBC Nancy 15 septembre 2026
- Ateliers, stages de loisirs Club nature Muséum-Aquarium de Nancy Nancy 16 septembre 2026
- Ateliers, stages de loisirs Les Robots Entrent en Jeu Ludothèque Saint-Nicolas Nancy 16 septembre 2026
- Spectacle, représentation Albums du Livre sur la Place Médiathèque Manufacture Nancy 16 septembre 2026