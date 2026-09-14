Ateliers, stages de loisirs – Même pas peur ! Médiathèque Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs – Même pas peur !

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 15:00:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Halloween s’invite à la médiathèque. Sorcières, fantômes, monstres farceurs et créatures extraordinaires sont invités à envahir la médiathèque le temps d’un après-midi ensorcelé. Viens costumés profiter d’ateliers maquillage, jeux, parcours sonore… bonbons et sorts…Enfants

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Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Halloween is coming to the media library. Witches, ghosts, mischievous monsters, and extraordinary creatures are invited to take over the media center for a spellbinding afternoon. Come in costume to enjoy face-painting workshops, games, a sound trail… candy and spells…

L’événement Ateliers, stages de loisirs – Même pas peur ! Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY