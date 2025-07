Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau Salle des Consuls Monflanquin

Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-17

2025-07-15

Depuis 4 étés l’association Concerts au Village propose des ateliers avec le projet « Sous le préau ».

Cette année, 3 ateliers sur 3 jours pour découvrir différentes pratiques musicales.

– C’EST DANS MES CORDES Une immersion complète dans la vie d’un groupe de musique, de la création à l’enregistrement d’un morceau.

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR AVEC SLY Découvre la création musicale numérique en fabriquant tes propres sons et rythmes.

– LA MACHINE SONORE INFERNALE Un instrument collectif et ludique pour s’initier à la musique et à l’improvisation en groupe.

Les stages se dérouleront sur des demi journées le matin de 9h30 à 12h30 pour les enfants de 6-11 ans et l’après-midi de 14h30 à 17h30 pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Les participants s’engagent à assister aux 3 jours de stage.

Réservation obligatoire. .

+33 7 44 56 65 17 contact@concerts-au-village.fr

English : Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau

For the past 4 summers, the Concerts au Village association has been offering workshops with the « Sous le préau » project.

This year, 3 workshops over 3 days to discover different musical practices.

German : Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau

Seit vier Sommern bietet der Verein Concerts au Village Workshops mit dem Projekt « Sous le préau » an.

Dieses Jahr werden drei Workshops an drei Tagen angeboten, um verschiedene musikalische Praktiken zu entdecken.

Italiano :

Da 4 estati, l’associazione Concerts au Village propone dei laboratori nell’ambito del progetto « Sous le préau ».

Quest’anno, 3 laboratori in 3 giorni per scoprire diverse pratiche musicali.

Espanol : Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau

Desde hace 4 veranos, la asociación Concerts au Village propone talleres en el marco del proyecto « Sous le préau ».

Este año, 3 talleres en 3 días para descubrir diferentes prácticas musicales.

