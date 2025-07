Ateliers sténopé Le Bahut Semur-en-Auxois

Ateliers sténopé

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-07-24 09:00:00

fin : 2025-07-25 17:00:00

*Jeudi 24 et Vendredi 25 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h (2 jours). À partir de 7 ans

Dérivé de la chambre noire, le sténopé permet de créer des images photographiques avec une simple boîte ! Céline Mathé, photographe(PhotoCreaNomade) vous invite à fabriquer votre camera obscura et à réaliser votre propre

tirage grâce à ce procédé ancien.

* Dimanche 27 juillet de 14h à 17h

Tous publics

Réalisez des photographies sténopés avec Céline Mathé, photographe. .

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 26 41 24 contact@lebahut.net

