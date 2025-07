Ateliers Stimuli pour le jeune public Dieulefit

Ateliers Stimuli pour le jeune public

Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date :

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-08-08 12:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Venez participer aux ateliers Stimuli pour le jeune public, du 15 juillet au 8 août 2025, les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h. Retrouvez le programme complet sur notre site internet !

Atelier payant, sur réservation via Hello Asso.

Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43 stimuli.drome@gmail.com

English :

Come and take part in the Stimuli workshops for young audiences, from July 15 to August 8, 2025, on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from 10am to 12pm. See the full program on our website!

Fee-paying workshop, bookable via Hello Asso.

German :

Nehmen Sie vom 15. Juli bis zum 8. August 2025 dienstags, mittwochs und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr an den Stimuli-Workshops für das junge Publikum teil. Das vollständige Programm finden Sie auf unserer Website!

Kostenpflichtiger Workshop, Reservierung über Hello Asso erforderlich.

Italiano :

Venite a partecipare ai laboratori Stimoli per il pubblico giovane, dal 15 luglio all’8 agosto 2025, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00. Consultate il programma completo sul nostro sito web!

Laboratorio a pagamento, prenotabile tramite Hello Asso.

Espanol :

Participe en los talleres Estímulos para el público joven, del 15 de julio al 8 de agosto de 2025, los martes, miércoles y jueves de 10:00 a 12:00 horas. Consulte el programa completo en nuestra página web

Taller de pago, reservable a través de Hello Asso.

