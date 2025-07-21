ATELIERS STOP MOTION AUTOUR DU MIGNONISME DE PHILIPPE KATERINE Lunel

Rue Jean-Jacques Rousseau Lunel Hérault

Début : 2025-07-21

fin : 2025-08-11

2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

La Maison Rousseau vous propose de participer à un atelier stop motion autour de l’univers de Philippe Katerine. Venez donner vie à Monsieur Rose, l’une des oeuvres du Mignonisme. Objectif juste l’envie de créer, de s’amuser et de bricoler !

Ouvert à tous et à toutes, adultes, ados, familles ou enfants, cet atelier utilise le stop motion, une technique d’animation image par image qui permet de faire bouger des objets, des personnages, des idées… ! L’atelier vous invite donc à inventer des petites histoires, à créer vos personnages, à fabriquer vos décors et à donner vie à tout ça à travers de petits films animés.

Tous les lundis, de 14h à 17h à l’Espace Louis Feuillade

Du 21 juillet 2025 au 25 Août 2025

Gratuit Ouvert à tous & toutes (enfant accompagné d’un parent)

Réservation auprès de la Maison Rousseau (04 67 87 83 06)

ou auprès de l’accueil de l’espace Louis Feuillade (04 67 87 84 19) .

Rue Jean-Jacques Rousseau Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 06

English :

Maison Rousseau invites you to take part in a stop-motion workshop based on the world of Philippe Katerine. Come and give life to Monsieur Rose, one of the works of Mignonisme. The aim: just to create, have fun and tinker!

German :

Das Maison Rousseau bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Stop-Motion-Workshop rund um die Welt von Philippe Katerine teilzunehmen. Erwecken Sie Monsieur Rose, eines der Werke des Mignonismus, zum Leben. Ziel: einfach Lust auf Kreativität, Spaß und Basteln!

Italiano :

La Maison Rousseau vi invita a partecipare a un laboratorio di stop motion basato sull’opera di Philippe Katerine. Venite a dare vita a Monsieur Rose, una delle opere del Mignonisme. L’obiettivo è quello di ispirarvi a creare, divertirvi e armeggiare!

Espanol :

La Maison Rousseau le invita a participar en un taller de stop motion basado en la obra de Philippe Katerine. Ven a dar vida a Monsieur Rose, una de las obras del Mignonisme. El objetivo es inspirarle a crear, divertirse y trastear

