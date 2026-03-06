Ateliers stop motion dans le cadre de l’exposition Voltz Mouilleron-Saint-Germain
Ateliers stop motion dans le cadre de l’exposition Voltz Mouilleron-Saint-Germain lundi 13 avril 2026.
Ateliers stop motion dans le cadre de l’exposition Voltz
Mouilleron-Saint-Germain Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-13 16:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-15
Ateliers stop motin à la manière de Christian Voltz
A la bibliothèque
Initiez-vous au stop motion en donnant vie à des personnages et des décors inspirés de l’univers de Christian Voltz. De la création des éléments à la réalisation d’un court film animé, ces ateliers proposent une approche ludique et créative de l’image animée. L’inscription comprend la participation aux deux ateliers. Atelier intergénérationnel et familial à partir de 8 ans.
Gratuit mais sur réservation au 02 51 69 61 43 .
Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 info@ccplc.fr
English :
Stop motin workshops in the style of Christian Voltz
