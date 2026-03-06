Ateliers stop motion dans le cadre de l’exposition Voltz

Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-13 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-15

Ateliers stop motin à la manière de Christian Voltz

A la bibliothèque

Initiez-vous au stop motion en donnant vie à des personnages et des décors inspirés de l’univers de Christian Voltz. De la création des éléments à la réalisation d’un court film animé, ces ateliers proposent une approche ludique et créative de l’image animée. L’inscription comprend la participation aux deux ateliers. Atelier intergénérationnel et familial à partir de 8 ans.

Gratuit mais sur réservation au 02 51 69 61 43 .

Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 info@ccplc.fr

English :

Stop motin workshops in the style of Christian Voltz

