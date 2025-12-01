Ateliers stop-motion Saint-Ouen-de-Mimbré

Ateliers stop-motion

3 Lieu-dit Pierre Morin Saint-Ouen-de-Mimbré Sarthe

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

2025-12-20

Découvrez le cinéma stop-motion avec l’association De Fil en Images !

À l’occasion des vacances de Noël, l’association De Fil en Images, à Saint-Ouen-de-Mimbré, vous propose plusieurs ateliers stop-motion

– samedi 20/12 de 9h à 12h autour de la peinture (15€ familles à partir de 4 ans)

– samedi 20/12 de 14h à 17h film peinture animée (15€ de 7 à 12 ans)

– dimanche 21/12 de 14h à 17h film peinture animée (15€ adultes)

15€ par atelier (+10€ d’adhésion à l’association).

Renseignements et inscriptions au 06 82 53 21 89 ou via le formulaire de contact.

Les stages auront lieu au Lieu-dit Pierre Morin à Saint-Ouen-de-Mimbré. .

3 Lieu-dit Pierre Morin Saint-Ouen-de-Mimbré 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 53 21 89 de.fil.en.images@gmail.com

