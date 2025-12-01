Ateliers stop-motion Saint-Ouen-de-Mimbré
Ateliers stop-motion Saint-Ouen-de-Mimbré samedi 3 janvier 2026.
Ateliers stop-motion
3 Lieu-dit Pierre Morin Saint-Ouen-de-Mimbré Sarthe
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-04
2026-01-03
Découvrez le cinéma stop-motion avec l’association De Fil en Images !
À l’occasion des vacances de Noël, l’association De Fil en Images, à Saint-Ouen-de-Mimbré, vous propose plusieurs ateliers stop-motion
– samedi 3/01 de 9h à 12h film peinture animée (15€ de 13 à 15 ans)
– samedi 3/01 de 14h à 17h montage vidéo (15€ à partir de 13 ans)
– dimanche 4/01 de 9h à 12h technique aquarelle (20€ de 9 à 13 ans)
– dimanche 4/01 de 14h à 17h technique aquarelle (20€ à partir de 14 ans)
De 15€ à 20€ par atelier (+10€ d’adhésion à l’association).
Renseignements et inscriptions au 06 82 53 21 89 ou via le formulaire de contact.
Les stages auront lieu au Lieu-dit Pierre Morin à Saint-Ouen-de-Mimbré. .
3 Lieu-dit Pierre Morin Saint-Ouen-de-Mimbré 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 53 21 89 de.fil.en.images@gmail.com
English :
Discover stop-motion cinema with De Fil en Images!
