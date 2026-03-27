Ateliers studio carton Wax Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)
Ateliers studio carton Wax Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville) samedi 6 juin 2026.
Ateliers studio carton Wax
Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, la Cité des Présents-François Mitterrand vous propose deux ateliers, à partir de 7 ans, animés par l’artiste Anaïs Beaulieu.
Inspiré par Malick Sidibé et Seydou Keita, photographes maliens des années 70, le studio carton wax est un espace dans lequel les participants sont tout d’abord invités à broder leur motif wax sur du carton avant de le porter pour se faire tirer le portrait.
Ateliers gratuits, sur réservation.
Renseignements citedespresents@nievre.fr ou 03 86 69 51 70 .
Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr
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English : Ateliers studio carton Wax
L’événement Ateliers studio carton Wax Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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