Ateliers sur la parentalité Familles recomposées Le Lokal Plouescat

Ateliers sur la parentalité Familles recomposées

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 21:30:00

Date(s) :

2025-11-18 2025-12-02 2025-12-16

Familles recomposées Comment trouver sa place de parent ou de beau-parent ?

Le Lokal de Plouescat propose 3 ateliers gratuits animés par une experte en parentalité. Outils, partage, échanges et activités sont au programme.

Réservez votre place ! (limitées) .

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers sur la parentalité Familles recomposées Plouescat a été mis à jour le 2025-10-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX