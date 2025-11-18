Ateliers sur la parentalité Familles recomposées Le Lokal Plouescat
Ateliers sur la parentalité Familles recomposées Le Lokal Plouescat mardi 18 novembre 2025.
Ateliers sur la parentalité Familles recomposées
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 20:00:00
fin : 2025-11-18 21:30:00
Date(s) :
2025-11-18 2025-12-02 2025-12-16
Familles recomposées Comment trouver sa place de parent ou de beau-parent ?
Le Lokal de Plouescat propose 3 ateliers gratuits animés par une experte en parentalité. Outils, partage, échanges et activités sont au programme.
Réservez votre place ! (limitées) .
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ateliers sur la parentalité Familles recomposées Plouescat a été mis à jour le 2025-10-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX