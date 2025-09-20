Ateliers sur la Préhistoire, taille, polissage et tir préhistorique Ruines gallo-romaines de Champlieu Orrouy

Ateliers sur la Préhistoire, taille, polissage et tir préhistorique Ruines gallo-romaines de Champlieu Orrouy samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Stands Préhistoire :

Démonstration de taille de silex, présengtation d’armes et d’outils néolithiques reconstitués dans le cadre de projets d’archéologie expérimentale.

Démonstration et participation du public au polissage de silex.

Atelier de tir à la sagaie et à l’arc préhistorique

Ruines gallo-romaines de Champlieu 60129 – Orrouy. Orrouy 60129 Oise Hauts-de-France 0344107220 https://champlieu.oise.fr/ https://www.oise.fr/actions/culture-et-patrimoine/archeologie Site antique redécouvert Par Napoléon III, ancienne agglomération secondaire, Champlieu présente encore un théâtre des thermes et un temple. Situé dans un écrin de verdure ce site permet de faire un voyage dans l’histoire dans un environnement boisé. A proximité se situe l’emplacement où les chars Renault furent testés pendant la Première Guerre mondial. Un lieu riche d’histoire. Accès par véhicule particulier. Petit Parking. Pas d’installation.

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) SDAO