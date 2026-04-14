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Ateliers sur le projet d’orientation, CIO Gonesse, Gonesse

Ateliers sur le projet d’orientation, CIO Gonesse, Gonesse

Ateliers sur le projet d’orientation, CIO Gonesse, Gonesse lundi 20 avril 2026.

Lieu : CIO Gonesse

Adresse : 5 avenue François Mitterrand 95500 Gonesse

Ville : 95500 Gonesse

Département : Val-d'Oise

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif : Sur inscriptions

Ateliers sur le projet d’orientation 20 – 28 avril CIO Gonesse Val-d’Oise

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Le CIO de Gonesse propose des ateliers dédiés au projet d’orientation pendant les vacances de printemps, à destination des élèves de 3ème, 2nde et 1ère.
Ces ateliers permettent aux élèves de réfléchir à leur parcours, mieux connaître les formations et construire leur projet d’avenir.
Choisir un atelier
3ème

  • Mercredi 22 avril – 14h à 16h
  • Lundi 27 avril – 14h à 16h

2nde

  • Lundi 20 avril – 14h à 16h
  • Mardi 28 avril – 14h à 16h

1ère

  • Mardi 21 avril – 14h à 16h

CIO Gonesse 5 avenue François Mitterrand 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://questionnaire.apps.education.fr/visualizer/A2jGeKzXGrkek9Wwj »}]
CIO de Gonesse – Vacances de printemps

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