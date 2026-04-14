Ateliers sur le projet d’orientation, CIO Gonesse, Gonesse

Ateliers sur le projet d’orientation 20 – 28 avril CIO Gonesse Val-d’Oise

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Le CIO de Gonesse propose des ateliers dédiés au projet d’orientation pendant les vacances de printemps, à destination des élèves de 3ème, 2nde et 1ère.

Ces ateliers permettent aux élèves de réfléchir à leur parcours, mieux connaître les formations et construire leur projet d’avenir.

Choisir un atelier

3ème

Mercredi 22 avril – 14h à 16h

Lundi 27 avril – 14h à 16h

2nde

Lundi 20 avril – 14h à 16h

Mardi 28 avril – 14h à 16h

1ère

Mardi 21 avril – 14h à 16h

CIO Gonesse 5 avenue François Mitterrand 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://questionnaire.apps.education.fr/visualizer/A2jGeKzXGrkek9Wwj »}]

CIO de Gonesse – Vacances de printemps