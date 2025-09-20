Ateliers taille de pierre Théâtre des Minuits côté Jardin La Neuville-sur-Essonne

Atelier pratique gratuit ouvert au public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Animés par deux artisans expérimentés, dont un maître compagnon, découvrez les techniques, gestes et outils de la taille de pierre dans la restauration du patrimoine bâti. Les intervenants sont des professionnels du métier de l’entreprise J.RICHARD, spécialisée dans la restauration de sites patrimoniaux et de monuments historiques. Actuellement à l’œuvre sur le chantier du Château des Deux Tours depuis 2023, J.RICHARD restaure depuis 1997 des lieux emblématiques comme le Louvre, le Château de Méréville, le Château du Grand Saint Mars, ou encore l’église Saint-Aspais de Melun, parmi plus d’une trentaine d’autres sites classés, édifices publics et demeures privées.

Une belle occasion d’échanger avec des artisans qualifiés, de vous initier à leur savoir-faire…et pourquoi pas, de vous découvrir une vocation !

Théâtre des Minuits côté Jardin Ruelle des Barrières 45390 La Neuville-sur-Essonne La Neuville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire 0238391811 http://www.theatredesminuits.com Stationnement dans le village, attention à l’alternance en vigueur

© J.RICHARD