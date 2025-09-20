Ateliers textiles (laine feutrée, tissage, brossage) Artothèque de La Réunion Saint-Pierre

Ateliers textiles (laine feutrée, tissage, brossage) Artothèque de La Réunion Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Ateliers textiles (laine feutrée, tissage, brossage) 20 et 21 septembre Artothèque de La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Encadrés par l’équipe de médiation, les visiteurs partiqueront les métiers à tisser, le brossage de la fibre de bananier, le design d’objets en bambou et en fibres péi.

Un atelier de tressage géant collectif sera également proposé.

Artothèque de La Réunion 60 rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion +262 262 81 77 60 https://artotheque-reunion.fr/ https://www.facebook.com/ArtothequedeLaReunion/ Fondée en 1991 par le Conseil Départemental, l’Artothèque joue un rôle majeur dans la diffusion de l’art contemporain. Dans un contexte insulaire, elle met un point d’honneur à valoriser les artistes locaux ainsi que ceux issus des pays de la zone Océan Indien. L’Artothèque a réuni une collection de près de 3 000 œuvres originales datant des XXe et XXIe siècles.

L’Artothèque vous invite à vivre l’art au quotidien !

Avec son service de prêt ouvert à tous, les particuliers, les institutions publiques et privées peuvent accueillir chez eux des créations contemporaines et contribuer à la promotion des artistes de la collection. L’Artothèque propose également une offre culturelle et pédagogique à ses différents publics.

Encadrés par l’équipe de médiation, les visiteurs partiqueront les métiers à tisser, le brossage de la fibre de bananier, le design d’objets en bambou et en fibres péi.

©Allest