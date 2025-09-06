ATELIERS THÉ À L’OASIS CITADINE Montpellier

ATELIERS THÉ À L’OASIS CITADINE Montpellier samedi 6 septembre 2025.

ATELIERS THÉ À L’OASIS CITADINE

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-20 2025-10-25 2025-12-06

Passionné par l’univers du thé depuis son adolescence, Thaïs accompagne des théiculteurs français à planter leur thé et anime des formations dans des centres de formation spécialisés dans la sommellerie du thé. Il vous accueille à l’Oasis pour plusieurs ateliers à la découverte des techniques de fabrication, d’infusion et de dégustation du thé.

Atelier #1 Samedi 6 septembre 2025 De 15h à 18h

Introduction générale à la notion de thé (les 6 couleurs du thé, dégustation de thé vert, wulong et noir).

Atelier #2 Samedi 20 septembre 2025 De 10h à 13h

« Le thé vert expliqué, exploré et dégusté » une immersion sensorielle et informative autour du thé vert découvrez son histoire, ses secrets, ses bienfaits… et surtout, savourez-le !

Atelier #3 Samedi 25 octobre 2025 De 15h à 18h

« Le thé bleu expliqué, exploré et dégusté » une immersion sensorielle et informative autour du thé vert découvrez son histoire, ses secrets, ses bienfaits… et surtout, savourez-le !

Atelier #4 Samedi 6 décembre 2025 De 15h à 18h

« Le thé noir expliqué, exploré et dégusté » une immersion sensorielle et informative autour du thé vert découvrez son histoire, ses secrets, ses bienfaits… et surtout, savourez-le !

Prix libre et nécessaire, 10€ conseillé. .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Thaïs has been passionate about the world of tea since he was a teenager, helping French tea growers to plant their tea and running training courses in tea sommelier centers. He welcomes you to the Oasis for several workshops to discover tea-making, infusion and tasting techniques.

German :

Thaïs ist seit seiner Jugend von der Welt des Tees begeistert. Er begleitet französische Teebauern bei der Anpflanzung ihres Tees und leitet Schulungen in Ausbildungszentren, die sich auf die Teesommelierkunst spezialisiert haben. Er empfängt Sie in der Oase für mehrere Workshops, in denen Sie die Techniken der Teeherstellung, des Aufgusses und der Teeverkostung entdecken können.

Italiano :

Thaïs si è appassionato al mondo del tè fin dall’adolescenza, aiutando i coltivatori francesi a piantare il loro tè e tenendo corsi di formazione in centri specializzati nella sommellerie del tè. Vi dà il benvenuto a L’Oasis per una serie di laboratori che esplorano le tecniche di preparazione, infusione e degustazione del tè.

Espanol :

Thaïs es un apasionado del mundo del té desde su adolescencia, ayudando a los cultivadores franceses a plantar su té e impartiendo cursos de formación en centros especializados en sommellerie de té. Le da la bienvenida a L’Oasis para una serie de talleres que exploran las técnicas de elaboración, preparación y degustación del té.

