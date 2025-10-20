Ateliers théatre autour des contes détournés Le Thou

Ateliers théatre autour des contes détournés Le Thou lundi 20 octobre 2025.

Ateliers théatre autour des contes détournés

Centre d’animation Le Thou Charente-Maritime

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

2025-10-20

Le théâtre, c’est comme les contes on peut tout réinventer ! Et si le Petit Chaperon Rouge n’avait jamais eu peur du loup ? Et si le Petit Poucet en avait marre de ramasser des cailloux ?

Centre d’animation Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 06 38 98 contact@cie-oreedubois.fr

English :

Theater is like storytelling: you can reinvent anything! What if Little Red Riding Hood had never been afraid of the wolf? What if Little Thumb was fed up with collecting pebbles?

German :

Das Theater ist wie ein Märchen: Man kann alles neu erfinden! Was wäre, wenn Rotkäppchen nie Angst vor dem Wolf gehabt hätte? Was wäre, wenn der kleine Däumling es satt hätte, Steine zu sammeln?

Italiano :

Il teatro è come la narrazione: si può reinventare qualsiasi cosa! E se Cappuccetto Rosso non avesse mai avuto paura del lupo? E se Pollicino si fosse stufato di raccogliere sassolini?

Espanol :

El teatro es como contar cuentos: ¡se puede reinventar todo! ¿Y si Caperucita Roja nunca hubiera tenido miedo del lobo? ¿Y si Pulgarcito se hubiera hartado de recoger piedrecitas?

