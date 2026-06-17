ATELIERS THÉÂTRE Consac
ATELIERS THÉÂTRE Consac lundi 10 août 2026.
Consac
ATELIERS THÉÂTRE
6 La Fragnée Consac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-08-10 2026-08-21
Rejoignez-nous pour 10 séances d’atelier théâtre gratuites ! À l’issue de ces deux semaines, nous présenterons un spectacle au cœur du hameau.
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6 La Fragnée Consac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 83 99 58 lamaisonmere.infos@gmail.com
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English :
Join us for 10 free theater workshop sessions! At the end of these two weeks, we’ll put on a performance in the heart of the hamlet.
L’événement ATELIERS THÉÂTRE Consac a été mis à jour le 2026-06-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge