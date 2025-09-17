Ateliers théâtre du mercredi – Adultes Théâtre Aux Croisements Perpignan

Ateliers théâtre du mercredi – Adultes 17 septembre 2025 – 3 juin 2026, certains mercredis Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-17T18:30:00 – 2025-09-17T20:30:00

Fin : 2026-06-03T18:30:00 – 2026-06-03T20:30:00

Pendant la saison, hors vacances scolaires, des ateliers adultes sont proposés tous les mercredis de 18h30 à 20h30 à partir du 17 septembre 2025 (premier jour d’atelier). Il y aura en plus une très courte première restitution le samedi 20 décembre 2025 après-midi, et pour clôturer l’année une restitution le samedi 6 juin 2026.

Votre carte adhérent sera remise en septembre, et vous donnes l’accès aux spectacles à prix réduit toute la saison.

Tarif annuel 230 euros

Cours d’essai gratuit

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Ateliers théâtre du mercredi – Adultes cours de théâtre