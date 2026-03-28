Ateliers Théâtre Enfants & Ados, Salle polyvalente, Saint-Sulpice-la-Forêt

Ateliers Théâtre Enfants & Ados Samedi 28 mars, 15h00, 16h00 Salle polyvalente Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T16:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Salle polyvalente 13 Rue de la Grange, Place René-Mathieu Cuisnier, Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 66 23 63 https://saint-sulpice-la-foret.fr/

Samedi 28 mars 2026 à la salle polyvalente saint-sulpice-la-forêt zesst

Zesst