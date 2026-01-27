Ateliers théâtre Germinal, la gueule noire Rue du Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux

Ateliers théâtre Germinal, la gueule noire

Rue du Moulin des Roches Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Ateliers théâtre créé par la Cie Place 84, adapté d’un extrait de Germinal , célèbre ouvrage d’É. Zola.

Samedi 14 février à Moulin des Roches à Toulon-sur-Arroux, et gratuite 11h Départ de Bourbon-Lancy 12h Repas partagé 13h30 Ateliers théâtre 18h -Représentation. Sur inscription. .

Rue du Moulin des Roches Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers théâtre Germinal, la gueule noire

L’événement Ateliers théâtre Germinal, la gueule noire Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-01-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)