ateliers théâtre Granville
ateliers théâtre Granville mercredi 1 octobre 2025.
ateliers théâtre
Théâtre de la Haute-Ville Granville Manche
Début : 2025-10-01 16:00:00
fin : 2025-10-01 17:30:00
2025-10-01
Ateliers théâtre à Granville, les mercredis au Théâtre de la Haute-Ville du 10 septembre 2025 au 28 juin 2026
Collégiens 14h-15h30
Lycéens 16h-17h30
Les premières séances sont faites pour apprendre à se connaître au travers d’exercices collectifs, de travail de textes et d’improvisations. Elles permettent d’apprendre à jouer avec les autres, à être à l’écoute, à appréhender le plateau. La période d’essai et d’inscription commence avec la première séance le mercredi 10 septembre et se termine le mercredi 15 octobre, les 2 premières séances sont gratuites.
Une fois le groupe constitué, nous travaillons sur un texte qui sera représenté en fin d’année. Ce but à atteindre permet à la fois l’investissement de chacun et la conscience d’une aventure collective. .
Théâtre de la Haute-Ville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 28 94 57 unefenetresurlamer@gmail.com
