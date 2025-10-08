ateliers théâtre Granville

Théâtre de la Haute-Ville Granville Manche

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 15:30:00

2025-10-08

Ateliers théâtre à Granville, les mercredis au Théâtre de la Haute-Ville du 10 septembre 2025 au 28 juin 2026

Collégiens 14h-15h30

Lycéens 16h-17h30

Les premières séances sont faites pour apprendre à se connaître au travers d’exercices collectifs, de travail de textes et d’improvisations. Elles permettent d’apprendre à jouer avec les autres, à être à l’écoute, à appréhender le plateau. La période d’essai et d’inscription commence avec la première séance le mercredi 10 septembre et se termine le mercredi 15 octobre, les 2 premières séances sont gratuites.

Une fois le groupe constitué, nous travaillons sur un texte qui sera représenté en fin d’année. Ce but à atteindre permet à la fois l’investissement de chacun et la conscience d’une aventure collective. .

Théâtre de la Haute-Ville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 28 94 57 unefenetresurlamer@gmail.com

