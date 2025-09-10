Ateliers théâtre jeunesse Troyes

Début : 2025-09-10 11:00:00

fin : 2025-09-10 19:30:00

Pour les enfants âgés de 7 à 10 ans, 11 à 14 ans & 15 à 18 ans.



Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact par mail auprès de la compagnie Les 3 Scènes. .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est les3scenes@gmail.com

