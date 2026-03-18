Ateliers théâtre

Salle des Fêtes Raucoules Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Stage de 7 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Du 7 au 9 et du 13 au 16 De 17h30 à 19h30 stage théâtre proposé par Familles Rurales . Atelier encadré par Maligadi Scène. 70€ pour 7 séances de 2h pour préparer une petite représentation. Réservation 06 42 88 48 68

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Salle des Fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

From 7 to 9 and from 13 to 16: From 5.30 to 7.30 p.m. theater workshop offered by Familles Rurales . Workshop supervised by Maligadi Scène. 70? for 7 sessions of 2h to prepare a short performance. Booking 06 42 88 48 68

L’événement Ateliers théâtre Raucoules a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme