Ateliers théâtre Raucoules
Ateliers théâtre Raucoules mardi 7 avril 2026.
Ateliers théâtre
Salle des Fêtes Raucoules Haute-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Stage de 7 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Du 7 au 9 et du 13 au 16 De 17h30 à 19h30 stage théâtre proposé par Familles Rurales . Atelier encadré par Maligadi Scène. 70€ pour 7 séances de 2h pour préparer une petite représentation. Réservation 06 42 88 48 68
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Salle des Fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
From 7 to 9 and from 13 to 16: From 5.30 to 7.30 p.m. theater workshop offered by Familles Rurales . Workshop supervised by Maligadi Scène. 70? for 7 sessions of 2h to prepare a short performance. Booking 06 42 88 48 68
L’événement Ateliers théâtre Raucoules a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme