Ateliers théâtre Gymnase Saint-Lô

Ateliers théâtre Gymnase Saint-Lô mercredi 24 septembre 2025.

Ateliers théâtre

Gymnase 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-24 16:00:00

fin : 2026-06-10 21:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Le collectif Fiction-contre-fiction proposera des ateliers théâtre au Lieu-Dix, à Saint-Lô, à partir du mercredi 24 septembre 2025 et tout au long de l’année scolaire 2025 / 2026.

Atelier enfants (à partir de 6 ans) de 14h à 15h30.

Atelier ados (collège et lycée) de 16h à 17h30.

Atelier adultes de 19h30 à 21h30.

Une présentation des ateliers est prévue à la fin de l’année scolaire, au mois de juin 2026.

A noter que le cours du 24 septembre est un cours d’essai avant inscription définitive.

L’inscription est fixée à 250€ pour les ateliers enfants et ados et à 270€ pour l’atelier adultes, auxquels s’ajoutent 5€ d’adhésion à l’association. Réductions possibles via Atout Normandie, Spot 50 et Kiosk Agglo. .

Gymnase 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 7 66 80 72 57 contact@fictioncontrefiction.fr

English : Ateliers théâtre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers théâtre Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Saint-Lô