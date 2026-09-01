Informations pratiques

Vignacourt

Ateliers théâtre

Vignacourt Somme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-16

Les ateliers théâtre proposés par la Communauté de Communes Nièvre & Somme et menés par la compagnie Le Passe-Muraille se poursuivent pour cette année 26-27.

De 14h à 15h pour les 6/8 ans

De 15h15 à 16h45 pour les 9/11 ans

Ces ateliers se déroulent à Vignacourt pour un tarif annuel de 40€ par enfant.

Les ateliers théâtre proposés par la Communauté de Communes Nièvre & Somme et menés par la compagnie Le Passe-Muraille se poursuivent pour cette année 26-27.

De 14h à 15h pour les 6/8 ans

De 15h15 à 16h45 pour les 9/11 ans

Ces ateliers se déroulent à Vignacourt pour un tarif annuel de 40€ par enfant. .

Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 48 h.parent@nievresomme.fr

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English :

The theater workshops offered by the Nièvre & Somme Community of Municipalities and led by the theater company Le Passe-Muraille will continue this year (26–27).

From 2:00 p.m. to 3:00 p.m. for ages 6–8

From 3:15 p.m. to 4:45 p.m. for ages 9–11

These workshops take place in Vignacourt for an annual fee of 40? per child.

L’événement Ateliers théâtre Vignacourt a été mis à jour le 2026-09-03 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme